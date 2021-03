Calciomercato Juventus, ha deciso il suo futuro: c’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, l’esterno ha deciso il suo futuro. Lo ha annunciato in un’intervista

Douglas Costa ha deciso che nel suo futuro ci sarà il Gremio. Ma sicuramente non adesso. L’esterno brasiliano che la Juventus ha ceduto in prestito secco al Bayern Monaco, sta faticando a trovare spazio, anche per via dei soliti infortuni che lo hanno sempre perseguitato nella sua carriera.

Con i bianconeri, Costa ha un contratto che scade nel 2022. Di conseguenza non pensa per il momento di tornare in Brasile. Ma, più in là, certamente è il suo obiettivo. Intervistato infatti da “GZH”, il brasiliano si è definito da sempre un tifoso del Gremio. “Sono anche un prodotto delle giovanili” ha detto. Lasciando la porta aperta ad un ritorno. Spalancata anzi.

