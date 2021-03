Calciomercato Juventus, occasione in difesa. Bianconeri al lavoro per trovare rinforzi di qualità, interessa Rudiger del Chelsea.

Calciomercato Juventus, Paratici sta valutando soluzioni estere per la difesa. Tanti profili sondati ma uno in più di tutti sembra convincere la dirigenza bianconera, si parla di un ex giocatore della Serie A, Rudiger del Chelsea. Il tedesco è in scadenza di contratto con i blues e potrebbe lasciare Londra nel 2022 e quindi diventare una ghiotta opportunità per la Juventus. I parametri economici sono pure accessibili e Paratici potrebbe avanzare un’offerta ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, buone notizie in casa bianconera: è guarito dal Covid 19

Calciomercato Juventus, occasione in difesa: può arrivare dall’Inghilterra

Rudiger occasione della Premier League. Già in passato il difensore tedesco vestì la maglia della Roma dunque conosce molto bene il nostro campionato e diventerebbe un acquisto certificato. Secondo il quotidiano inglese il ‘Sun’, Rudiger deciderà solamente in estate se rinnovare o meno con la società londinese dove attualmente milita. Ma le sue volontà sarebbero di provare una nuova avventura altrove, magari ritornando nel campionato che l’ha lanciato a grandi livelli.