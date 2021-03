Juventus, Pirlo sorride. Bentancur è finalmente guarito dalla positività da Covid-19 che l’aveva tenuto fuori negli ultimi incontri.

Juventus, buone notizie in casa bianconera. Bentancur è finalmente guarito dal Covid-19 che l’ha tenuto fermo negli ultimi incontri dei bianconeri, fra cui la sfida di ritorno della Champions League. Pirlo finalmente potrà riavere uno dei suoi uomini cruciali in mediana e poco a poco si appresta a recuperare tutti gli assenti per il finale di stagione, ormai sempre più scoppiettante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rifondazione made in Italy: i nomi scelti da Pirlo

Juventus, buone notizie in casa bianconera: è guarito dal Covid 19

Finalmente Pirlo avrà di nuovo a disposizione uno dei suoi uomini chiave in questo ultima parte della stagione, come sappiamo, nonostante l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus è ancora in corsa per gli altri due obiettivi stagionali: il campionato e la finale di Coppa Italia. Due obiettivi che dovranno essere raggiunti, in specie la vittoria della Coppa Italia. Proprio per questo motivo la squadra del maestro dovrà essere al completo e conservare le forze al meglio per un finale di stagione più che scoppiettante. Bentancur è ancora uno dei punti fermi in mediana bianconera, proprio per questo motivo, ora, Pirlo potrà finalmente riaverlo in gruppo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo in arrivo: Pirlo lo testa nel nuovo ruolo

La stagione complicata non è ancora terminata. Tanti infortunati e diverse difficoltà in campionato hanno leggermente destabilizzato i piani iniziali dei Campioni d’Italia che inseguono l’Inter dell’ex Antonio Conte ormai inarrestabile. Pirlo ciononostante, così come i suoi ragazzi, ci crede ancora. L’obiettivo è vincere tutte le partite e tentar non nuoce. Anche se lo scudetto non dovesse arrivare sarebbe comunque di monito alla prossima stagione, nelle rifondazioni ci vuole tempo e la squadra del maestro poco a poco si sta formando nell’idea tattica richiesta ad inizio anno. La Juventus è ancora in corso e quindi ci dovrà credere ancora, appunto, fino alla fine.