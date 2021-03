Juventus-Benevento, le probabili formazioni: Pirlo scioglie l’ultimo dubbio. Ufficiale il recupero, sarà titolare. Novità in difesa

Dall’ultimo report dell’allenamento odierno, Pirlo dovrebbe aver sciolto l’unico dubbio di formazione in vista della gara di domenica contro il Benevento. Buffon infatti ha svolto l’intera seduta con il gruppo e dovrebbe giocare titolare contro la squadra di Filippo Inzaghi. Per il resto, la formazione, sembrerebbe fatta.

Non ci sono dubbi più ormai che da qui, alla fine della stagione, scenderà in campo la Juve migliore. Non ci sarà turnover: c’è da cercare di vincere il decimo scudetto consecutivo. Cosa assai difficile, senza dubbio, ma la speranza è l’ultima a morire. Ecco perché Pirlo, chiusi gli esperimenti e soprattutto archiviata la delusione Champions, non ha nessuna intenzione di fare altri esperimenti.

