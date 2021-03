Calciomercato Juventus, colpo Depay: la novità sorride a Paratici

Depay alla Juventus, calciomercato: secondo le ultime indiscrezioni, il Lione sarebbe tagliato fuori dalla trattativa

Calciomercato Juventus Depay / Importanti novità per quanto concerne la situazione relativa a Memphis Depay. Tuttojuve.com riporta che ormai sarebbero ridotte al lumicino le chances di un rinnovo dell’attaccante, che quasi certamente in estate dirà addio. Il Barcellona e la Juventus sono le possibili mete del francese, che ora è atteso ad una scelta. I blaugrana sembravano essere a un passo da Depay in estate, ma non sono riusciti a piazzare l’affondo decisivo.

Ecco dunque che lo scenario potrebbe clamorosamente cambiare, con Paratici che valuta il da farsi. Depay non è il solo nome sulla lista della dirigenza bianconera: sta di fatto che alla Juve un attaccante serve, dal momento che il solo Morata non può sobbarcarsi l’onere di tutto il reparto; oltre a Depay, la Vecchia Signora punta con decisione anche Milik, che potrebbe liberarsi dal Marsiglia a fronte di un’offerta di 12 milioni di euro. Da non scartare, poi, a priori, la trattativa Scamacca, che potrebbe riaccendersi da un momento all’altro, con il Sassuolo che continua a chiedere 25 milioni di euro.