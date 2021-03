Calciomercato Juventus, l’attaccante resta nel mirino: a giugno l’assalto

Calciomercato Juventus, Paratici non molla l’attaccante: a giugno i bianconeri prepareranno un nuovo assalto

Calciomercato Juventus Scamacca / Potrebbe nuovamente tornare in auge una trattativa che ha catalizzato l’attenzione mediatica per tutta la sessione invernale di calciomercato. Stiamo parlando del possibile approdo di Scamacca alla Juventus: ipotesi che a gennaio pareva sul punto di concretizzarsi, ma che alla fine è sfumata sul più bello per l’ostracismo del Sassuolo, la cui valutazione non è scesa dal muro dei 25 milioni di euro.

Gli emiliani non hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, insistendo sull’obbligo di riscatto: a queste condizioni, Paratici ha preferito abbandonare la pista. Tuttavia, i contatti con l’agente del calciatore sono ancora in corso, e ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma. Secondo tuttojuve.com, la Vecchia Signora avrebbe fatto sapere al calciatore l’intenzione di provare nuovamente ad imbastire la trattativa con il Sassuolo.