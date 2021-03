Juventus, Pirlo annuncia la coppia d’attacco contro il Benevento

La Juventus è pronta per scendere in campo domani pomeriggio contro il Benevento nel suo ultimo match del mese di marzo.

Una partita che nasconde tante insidie per una Juventus che è obbligata a fare risultato se vuole rincorrere l’Inter capolista. Pirlo è stato molto chiaro in conferenza stampa, ha chiesto alla sua squadra di fare più punti possibili per arrivare a giocarsi tutto nello scontro diretto con i nerazzurri. Ma si deve pensare ad una sfida alla volta e contro il Benevento Pirlo deve fare i soliti conti con l’infermeria. Proprio della situazione di alcuni suoi uomini ha parlato l’allenatore alla vigilia.

Juventus, Morata e Kulusevski sicuri titolari

Il tecnico bianconero deve rinunciare sicuramente a Ramsey, Demiral e Alex Sandro. “Speriamo di recuperare in fretta Dybala, Buffon sta meglio, per domani vediamo. Cerchiamo di gestire Arthur che sta decisamente sta meglio. In un futuro potrebbe essere play davanti alla difesa. E’ in crescita anche la condizione di McKennie. Morata ha recuperato bene, a Cagliari era un po’ stanco ma ora è pronto, domani partirà dall’inizio con Kulusevski” ha detto Pirlo. Dunque lo svedese scenderà in campo dall’inizio, questa è la certezza. Turno di riposo – almeno dall’inizio – dunque per Cristiano Ronaldo possibile, anche se non si esclude che il portoghese possa essere titolare e Kulusevski essere utilizzato come esterno a sinistra a centrocampo.