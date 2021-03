Juventus, Pirlo in conferenza lancia la sfida all’Inter

Ultimo impegno del mese per la Juventus, che domani pomeriggio giocherà allo Stadium contro il Benevento dell’ex bianconero Pippo Inzaghi.

La Juve è impegnata in un inseguimento molto difficile nei confronti dell’Inter capolista, che non scenderà in campo in questo turno contro il Sassuolo (match rinviato). Per agguantare i nerazzurri c’è bisogno di un filotto di successi e dunque contro i campani c’è l’assoluta necessità di conquistare i tre punti. Questo lo sa bene anche Pirlo, che ha parlato nella conferenza stampa della vigilia.

