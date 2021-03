Calciomercato Juventus, Marchisio ha le idee chiare per il futuro

Calciomercato, la Juventus probabilmente deve dire addio ai sogni di scudetto dopo la sconfitta clamorosa maturata allo Stadium contro il Benevento.

Un ko inatteso quello della squadra di Pirlo contro le streghe campane. La squadra di Inzaghi ha capitalizzato al massimo la rete del centravanti argentino Gaich e poi si è affidata alle parate di Montipò per portare a casa una vittoria storia. Ma la Juventus non ha certo impressionato sul piano della prestazione e per questo motivo sui social stanno piovendo diverse critiche nei confronti della società, dell’allenatore e dei giocatori. Specie allo Stadium la Juve è sempre stata una squadra praticamente imbattibile e il ko contro il Benevento certifica le difficoltà di un gruppo che stenta a decollare.

