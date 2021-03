Calciomercato Juventus, Pirlo out? L’annuncio di Paratici a Sky

Le parole di Fabio Paratici ai microfoni di Sky dopo Juventus Benevento: ecco quanto dichiarato dal dirigente

Calciomercato Juventus Paratici Sky / Dopo il k.o contro il Benevento, è stato Fabio Paratici a presentarsi in maniera piuttosto inaspettata ai microfoni di Sky per analizzare la brutta sconfitta patita dalla Juventus contro il Benevento. Ecco le sue parole: “Una brutta partita, difficile da commentare. Non so esattamente cosa sia andato storto, valuteremo gli errori commessi nel corso di queste due settimane. Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, e abbiamo pagato un errore in fase di impostazione.

Non è una sconfitta che sposta i giudizi o le valutazioni. Abbiamo iniziato un progetto, e siamo molto contenti di portarlo avanti. Crediamo in Pirlo: ha tutta la nostra fiducia.”