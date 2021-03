Calciomercato Juventus, possibile scambio: si riapre la pista francese

Calciomercato Juventus, c’è la possibilità dello scambio. Si riapre la pista francese che porta al centrocampista

È il centrocampo il reparto dove, la Juventus, è chiamata ad intervenire nella prossima stagione. Serve qualità, lì in mezzo. E in questo momento, nella rosa bianconera, non sembra ce ne sia tanta. Per questo motivo nelle ultime ore si è riaperta la pista che porta al centrocampo del Lione, Houssem Aouar, già diverse cercato da Paratici.

Qui entra in ballo anche Mattia De Sciglio, che a differenza di Rugani, rientrato in Italia dopo pochi mesi al Rennes, si trova bene in Francia. Il difensore è stato schierato con continuità da Garcia ed è in piena corsa per il titolo francese. E l’ex Milan non ha fatto mistero di essere contento e di volere rimanere. Anche se le parti devono trovare un accordo: da Torino è partito in prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE: Juventus-Benevento, i convocati: due importanti rientri per Pirlo