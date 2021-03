Calciomercato Juventus, esonero Pirlo? La decisione dopo il k.o contro il Benevento

Juventus Benevento, il k.o dello Stadium può risultare fatale per Andrea Pirlo: ecco le ultime

Juventus Benevento Pirlo / Clamorosa debacle della Juventus di Andrea Pirlo, che getta alle ortiche la possibilità di accorciare le distanze sull’Inter capolista perdendo 1-0 in casa contro il Benevento: a decidere la sfida dello Stadium è stato il goal di Gaich, abile a sfruttare un passaggio scellerato di Arthur. Ora la panchina del “Maestro diventa sempre più traballante: il sogno scudetto è ormai infranto, e c’è da difendere un piazzamento in Champions League, non scontato alla luce degli ultimi risultati.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, possibile scambio: si riapre la pista francese

Saranno lunghi giorni di riflessione per i vertici dirigenziali juventini, che sono attesi ad una decisione importante: riconfermare o no Andrea Pirlo? Il ventaglio di nomi come papabili sostituti è di quelli importanti, e Agnelli potrebbe decidere per il cambio in panchina. Si attendono importanti aggiornamenti