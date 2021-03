Calciomercato Juventus, un futuro tutto azzurro e questo il volere della dirigenza che sta preparando tre colpi tutti italiani.

Calciomercato Juventus, un futuro azzurro per la squadra di Pirlo. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha in serbo tre super colpi di nazionale italiana da regalare all’allenatore in vista della prossima stagione. Tre obiettivi che rivoluzioneranno i vari settori del campo incominciando dalla difesa. Il primo ad arrivare potrebbe essere proprio Emerson Palmieri del Chelsea, cercato anche dalla compagine nerazzurra, il nazionale italo brasiliano è molto vicino ai bianconeri. Un obiettivo che andrebbe a migliorare la fascia arretrata. Ma non solo lui.

Calciomercato Juventus, si rifonda in azzurro: tre acquisti made in Italy

Una Juventus a tinte azzurre che dovrà necessariamente colmare i difetti nei vari settori del campo, come abbiamo detto la difesa è il primo grande problema, ma anche a centrocampo ci vorrà un regista di ruolo. Pirlo ha un solo nome che corrisponde perfettamente alle richieste, trattasi di Manuel Locatelli del Sassuolo. Il centrocampista italiano ex Milan è l’interprete ideale per colmare queste lacune e potrebbe arrivare intorno ai 40 milioni di euro, cifra che la Juventus spenderebbe per assicurarsi una giovane promessa del calcio italiano, ma l’ultimo colpo pensato da Paratici è in attacco.