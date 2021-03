Calciomercato Juventus, dopo la sconfitta di ieri, tutti in squadra sono in bilico compreso l’attacco: Ronaldo e Morata indiziati.

Calciomercato Juventus, dopo il brutto ko di ieri contro il Benevento la pazienza del presidente Andrea Agnelli si è esaurita, ora sono tutti in bilico partendo dall’attacco. Ronaldo, così come Morata, sono gli indiziati speciali e adesso anche loro non sono esclusi da possibili clamorose partenze. La rivoluzione bianconera è in atto e potrebbe includere tutti, come viene riportato da ‘Tuttosport’ solo sette bianconeri sarebbero sicuri di essere ancora parte della squadra nella prossima stagione, i nomi in questione sono propriamente giovani acquistati negli ultimi periodi: sembra infatti che Matthijs De Ligt, Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, McKennie, Arthur, Danilo e probabilmente, il vice capitano, Leonardo Bonucci sarebbero gli unici certi di rimane ancora la prossima stagione. I due senatori Chiellini e Buffon dovranno invece decidere se continuare o meno la loro carriera, decisione rimandata a fine stagione.

Calciomercato Juventus, rivoluzione totale: attacco tutto in bilico

Anche Alvaro Morata, nonostante tanti alti negli ultimi periodi le prestazioni dello spagnolo non sembrano più così convincere la dirigenza, il suo futuro è legato alla decisione della Juventus che può rinnovare il prestito per altri dodici mesi versando 10 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid. Ma tutto questo sembra legato, inesorabilmente, a quello che sarà degli altri due attaccanti, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Insomma l’attacco è veramente pronto a rivoluzionarsi. Ma in bilico anche il ruolo del portiere Szczesny, che dovrà convivere con le sempre più insistenti voci sull’arrivo di Donnarumma, ancora senza rinnovo con la sua attuale squadra e che potrebbe, dunque, diventare reale occasione di mercato. I prossimi mesi saranno decisivi per quello che sarà il futuro della Juventus che è pronta a cambiare in toto e ripartire con un nuovo progetto.