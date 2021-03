Juventus, Biasin rivela: “Ecco chi ha silurato Allegri e Sarri”

La Juventus ha perso contro il Benevento in casa nell’ultimo turno di serie A in un match che ha evidenziato ancora una volta i problemi dei bianconeri.

Difficile a questo punto pensare allo scudetto, anche perché il divario è importante e l’Inter continua a macinare gioco e punti. La Juventus cercherà di fare il massimo da qui fino alla fine del torneo, consapevole anche dell’importanza di riuscire a chiudere nelle prime quattro posizioni. Cosa affatto non scontata se si pensa alla grande concorrenza che c’è per approdare alla prossima Champions. Nel mirino della critica ci sono finiti praticamente tutti: Pirlo, la società e i calciatori.

Juventus, le parole di Biasin sulla dirigenza bianconera

Il giornalista Fabrizio Biasin su “Libero” ha messo sì sul banco degli imputati Andrea Pirlo, ma ancor di più la dirigenza per la scelta effettuata, affidandosi ad un tecnico bravo sì, ma esordiente e senza esperienza. “Agnelli ce l’ha messo perché non gli andava più bene Sarri. E Sarri su quella panchina c’è finito perché a Paratici e Nedved, Allegri, non andava più bene. E Allegri non andava più bene perché sì, vinceva, ma vuoi mettere il bel giuoco dell’Ajax?” ha scritto sulle pagine del quotidiano. Parole che hanno già infiammato il dibattito sui social.