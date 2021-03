Calciomercato Juventus, il ritorno è più vicino del previsto

Calciomercato Juventus, il ritorno potrebbe diventare realtà: non solo scelta tecnica, ma anche per una questione economica

Allegri alla Juventus? Forse. La cosa sicura è che i tifosi bianconeri, al momento, non pensano ad altro. E hanno solamente una gran voglia di riabbracciare l’allenatore che per cinque anni ha portato trofei e ha fatto accarezzare, da molto vicino, il sogno Champions League.

Intervistato da Sky, Allegri non ha sicuramente chiuso le porte. Anzi, ha detto una cosa: che a giugno vuole tornare in panchina. Lo farà con chi gli presenterà il progetto tecnico migliore. E tenendo in considerazione la rosa bianconera – nonostante i problemi a centrocampo – non c’è un’altra squadra in giro in Italia che si possa avvicinare alle richieste del livornese. A meno che, per esempio la Roma, non gli dia carta bianca sul mercato e un bel gruzzolo per poter prendere chi reputa più vicino alla sua idea di calcio.

