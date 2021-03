Calciomercato Juventus, “Vuole il Real Madrid”: As lancia la bomba

Calciomercato Juventus, il quotidiano spagnolo lancia la bomba: “Vuole solamente il Real Madrid”, che però al momento non ha fatto l’offerta

La bomba arriva direttamente dalla Spagna, e precisamente dal quotidiano As, da sempre vicino alle vicende del Real . “Ronaldo vuole solo il Madrid” scrivono, entrando nei dettagli di una trattativa che potrebbe spingere il portoghese verso il clamoroso ritorno. Diversi i temi toccati: dal fatto che la Juventus potrebbe perdere il decimo scudetto, alla cocente eliminazione dalla Champions. Inoltre anche la questione economica viene messa in evidenza.

Secondo As, che rimarca la cosa, la volontà del calciatore è quella di tornare a vestire la “Camiseta Blanca”. La Juventus, qualora arrivasse l’offerta giusta “sarebbe disponibile a negoziare e lo lascerebbe partire senza alcun tipo di problema” scrivono. Paratici, però, già alla fine della disfatta interna contro il Benevento, ha confermato CR7: “Abbiamo il migliore al Mondo e ce lo teniamo” ha detto il diesse bianconero. Ma le cose potrebbero comunque cambiare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sarà rivoluzione: solo in nove sono sicuri di rimanere

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, è lui l’unica certezza per il futuro

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare

“La Juventus sarebbe disposta a cedere Ronaldo per 25 milioni di euro“. Sarebbe questa la richiesta economica della società bianconera per intavolare una possibile trattativa con la società spagnolo o chi si presenterà alla finestra. “La cifra eviterebbe perdite per il bilancio juventino” continua As. Che ricorda la cifra pagata da Agnelli per strapparlo al Real Madrid e lo stipendio del portoghese.

Piccolo particolare: al momento, Florentino Perez, non ha mai fatto un’offerta. E in Spagna non sono nemmeno sicuri che questo possa davvero accadere. Certo, un ritorno sarebbe accolto alla grande dai tifosi, che già alle prime voci di questa possibile trattativa, non hanno fatto altro che dichiarare il loro amore smisurato (e sicuramente giustificato) nei confronti di Cristiano Ronaldo.