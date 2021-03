Calciomercato Juventus, è lui l’unica certezza per il futuro

Il calciomercato della Juventus nella prossima sessione estiva sicuramente vedrà diversi movimenti nell’organico bianconero in entrata e in uscita.

Adesso anche la posizione dell’allenatore Andrea Pirlo non è salda come prima. Più che la conquista di un piazzamento in zona Champions League conterà l’atteggiamento e la voglia di far bene di una squadra che ha commesso quest’anno davvero troppi falsi. E ancora non è riuscita ad assimilare le idee tattiche dell’allenatore. Va detto che Pirlo ha dovuto fare i conti in questa stagione anche con tanti problemi relativi agli infortuni, non potendo contare di fatto su Dybala. I suoi gol mancano, eccome, alla Juventus. Il futuro dell’argentino, così come quello di Ronaldo, potrebbe anche essere lontano da Torino.

