Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana. Ramsey sarà la prima cessione dell’estate, possibile ritorno in Premier League.

Calciomercato Juventus, la prima cessione dell’estate potrebbe essere il gallese Aaron Ramsey. Pirlo vuole rivoluzionare il centrocampo ma prima di comprare bisognerà necessariamente vendere. Arrivato alla Juventus a parametro zero Aaron Ramsey non è riuscito del tutto a ritagliarsi un posto da titolare anche per colpa dei suoi tanti infortuni e di una posizione ancora non chiara in squadra. A fine stagione il gallese potrebbe lasciare Torino e ritornare in Premier League, il campionato che l’ha lanciato a livello professionale. Su di lui ci sarebbe un interesse concreto da parte del Liverpool.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: va in Premier League

Ramsey in Premier League. Il primo indiziato a lasciare l’attuale squadra bianconera potrebbe proprio essere il gallese. Fra alti e bassi il centrocampista non sembra aver convinto del tutto la dirigenza che starebbe pensando alla cessione a fine stagione così da arrivare ad una plusvalenza. Anche perché lo stipendio del gallese non è basso, i 7 milioni di euro percepiti sul suo stipendio pesano sulle casse della società che a fine stagione dovrà fare i conti proprio con questi stipendi. Il Liverpool quasi sicuramente in estate perderà Wijnaldum – interesse mosso anche dalla Juventus – e proprio Ramsey potrebbe dunque figurare come sostituto d’eccellenza.