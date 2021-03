Calciomercato Juventus, futuro Allegri: ribaltone nelle quote dei bookmaker

Il prossimo calciomercato della Juventus sarà inevitabilmente condizionato dalle scelte che farà la dirigenza riguardo la panchina bianconera.

Dopo l’ultimo flop contro il Benevento, abbinato alla delusione per la precoce eliminazione dalla Champions League, la panchina di Pirlo non sembra più stabile. E’ vero che la Juventus ha affidato a lui un nuovo progetto, la ripartenza di un ciclo. Ma è altrettanto vero che i tifosi bianconeri non amano perdere e lo scudetto sembra ormai diventato una chimera. Nedved ha confermato Pirlo sulla panchina della Juve anche nella prossima stagione, ma non si escludono cambiamenti alla fine della stagione. Quando inevitabilmente si dovranno tirare le somme.

LEGGI ANCHE –>Juventus, braccio di ferro in arrivo con l’Inter per l’attaccante

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, futuro allenatore: la conferma dalla Rai

Calciomercato Juventus, Allegri ora è in pole position

E che Massimiliano Allegri sia la prima scelta della Juve nel caso in cui si decidesse di cambiare la guida tecnica per il prossimo anno lo confermano anche le quote dei bookmaker. Che sono cambiate in maniera vorticosa nel giro di pochi giorni. Come sottolinea Agipronews, infatti, le quote di Snai ora vedono Allegri “diviso” tra Roma e Juventus. In entrambi i casi la quota proposta è di 3.50. Anche il Napoli rimane in corsa per l’allenatore livornese (4.50) mentre più lontano ci sono Arsenal e Real Madrid che vengono bancati a 7.50.