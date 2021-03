Calciomercato Juventus, Douglas Costa è pronto a ritornare alla Juventus ma molto probabilmente verrà comunque ceduto.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa si appresta a ritornare dal prestito dal Bayern Monaco, i tedeschi non riscatteranno l’esterno brasiliano che nonostante il suo ritorno in Bavaria non è riuscito a convincere con le prestazioni, che durante la stagione, sono state davvero poco continuative. Proprio per questo motivo il brasiliano si appresta a ritornare a Torino e alla Juventus di cui è ancora un tesserato. Ma stando alle ultime indiscrezioni, la società, intenderebbe nuovamente metterlo sul mercato essendosi rinforzata nel ruolo, con l’acquisto di Chiesa e di Kulusevski.

Calciomercato Juventus, ritorno e poi cessione: c’è una novità

Il prezzo dei brasiliano è già fissato. La Juventus valuta quindi la sua cessione a titolo definitivo prima della scadenza effettiva del contratto che è proprio alla fine della prossima stagione. Per evitare di perderlo a zero la dirigenza spera di poter piazzare sul mercato il brasiliano magari all’estero. Ci saranno sicuramente ulteriori novità nei prossimi mesi, la fine della stagione si avvicina così come il ritorno, ormai imminente, di Douglas Costa.