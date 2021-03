Morata, la Juventus ha svelato le intenzioni per il futuro del centravanti

Alvaro Morata vuole restare ancora alla Juventus, ma il club non sborserà i 45 milioni richiesti dall’Atletico Madrid. Diverso sarebbe rinnovare il prestito a 10…

La Gazzetta dello Sport questa mattina regala un focus su Alvaro Morata e sul suo rapporto con la Juventus. Non semplice a dire il vero. Era partito nel migliore dei modi: gol, prestazioni top, un autentico trascinatore. Poi è cambiato qualcosa ed è diventato lo splendido incompiuto di sempre. L’Alvaro di inizio stagione era quello che faceva sembrare l’operazione per la sua acquisizione – 10 milioni per il prestito – uno dei grandi affari dell’estate. Poi si è fermato e ora è quasi irriconoscibile, come se il Porto avesse cancellato l’ispirazione.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma e la Juventus, non bastano gli 8 milioni del Milan

Morata, no al 45 milioni