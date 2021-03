Donnarumma e la Juventus, non bastano gli 8 milioni del Milan

Sempre più difficile il rinnvo di Gigio Donnarumma con il Milan. Il portiere rossonero non risponde ad un’offerta da 8 milioni di euro.

Mino Raiola non vede l’ora di entrare in azione per fare ciò che fa meglio di tutti: garantire introiti importanti ai suoi assistiti. Gigio Donnarumma è una delle sue pepite d’oro, non quella che brilla di più. Haaland, infatti, rappresentare o quattro palloni d’oro assicurati non appena lotterà in un club di prima fascia di Champions League. Ad ogni modo, a tenere banco è la questione relativa al portiere del Milan, con la Juventus sempre sullo sfondo. Ne ha parlato questa mattina la Gazzetta dello Sport in modo dettagliato.

Donnarumma, che succede col Milan?

La rosea fa sapere che il Milan e Gigio Donnarumma sono finiti in un collo di bottiglia e faticano ad uscirne. Nessuno vuol pronunciare la parola addio, ma ciascuno si sta attrezzando per la dolorosa separazione. Da Maldini e Massara la priorità viene ancora data a SuperGigio a cui è stato prospettato un aumento da 6 ad 8 milioni di euro. Una proposta che Mino Raiola non ha mai approfondito. Nessun rifiuto, ma un rinvio dietro l’altro. La strategia dell’agente italo-olandese è ormai chiara: prendere tempo. Dalla Francia su un forte interesse del Psg al portiere della Nazionale, ma la Juventus non starà certo a guardare…