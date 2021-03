La Juventus ha la concreta possibilità di portare il Kun Sergio Aguero alla corte di Cristiano Ronaldo. L’argentino lascerà il Manchester City.

La Juventus potrebbe essere la nuova squadra di Sergio Aguero. L’attaccante classe 1988 del Manchester City e della nazionale argentina è in scadenza di contratto con il club inglese. Stando ad indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, e riportate da “Sky Sports UK“, infatti, il City starebbe cercando altri attaccanti, ed avrebbe messo nel mirino Ings del Southampton. Il Kun, dunque, vede sempre più lontano il rinnovo di contratto con i “Citizens”. La Juve potrebbe approfittarne ingaggiandolo a parametro zero. Sulle sue tracce c’è mezza Europa, tra cui anche il forte interesse dell’Inter.

Aguero alla Juventus, si può fare?

Il Kun pertanto lascerà il Manchester City. Molto dipende cosa farà Messi. Aguero potrebbe giocare con Messi, ma non nel Barcellona. Sembra essere infatti il Paris Saint-Germain la squadra per cui potrebbero giocare i due ‘assi’ del calcio argentino. Da poco è stato eletto Joan Laporta come nuovo presidente del Barça e bisognerà capire se riuscirà a trattenere ‘La Pulce‘, visto che anche lui ha il contratto in scadenza a fine stagione e si è parlato anche dell’Inter. Se Mbappè non trovasse l’accordo per il rinnovo, allora la pulce sarebbe già a Parigi e il suo compagno di Nazionale lo seguirebbe. In tutto ciò la Juventus resta una seria pretendente.