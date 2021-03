Calciomercato Juventus, doppio colpo in Bundesliga

Calciomercato Juventus, la società bianconera pronta a piazzare il doppio colpo in Bundesliga: affare da 65 milioni di euro

Sarebbe pronta a piazzare il doppio colpo in Bundesliga la Juventus: precisamente al Lipsia, che sembrerebbe pronto a rivoluzionare la rosa, partendo dall’allenatore, con Nagelsmann che al momento sembra lontano dalla permanenza. E la società tedesca sarebbe pronta a mettere sul mercato i migliori talenti.

La Juventus non ha mai fatto mistero di essere attratta da Dani Olmo, anche se la clausola rescissoria è praticamente ingestibile. Si parla di 100 milioni di euro. Ma questo, secondo anche “Bild Sport” non scoraggerebbe Paratici, che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra assai importante per portare a Torino anche un difensore in forza in questo momento alla società tedesca.

