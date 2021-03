Calciomercato Juventus, doppia beffa dal Barcellona

Calciomercato Juventus, il Barcellona è pronto alla doppia beffa. I catalani starebbero per chiudere per due obiettivi bianconeri

Il Barcellona è pronto a piazzare la doppia beffa sul mercato. Due obiettivi bianconeri infatti, un attaccante e un centrocampista, sarebbero pronti a firmare per la società catalana. Parliamo di Depay e Wijnaldum, entrambi a scadenza di contratto, che con ogni probabilità raggiungeranno Koeman in Spagna.

Il centravanti del Lione, come abbiamo anticipato qualche giorno fa, ha una sola priorità, quella di raggiungere il connazionale che guida la squadra catalana. Non lo stesso discorso per il centrocampista del Liverpool, che comunque – secondo quanto riporta “Sport” – avrebbe deciso di accettare il contratto triennale che Laporta gli avrebbe proposto.

LEGGI ANCHE: Juventus, giallo Ramsey: i tempi di recupero dall’infortunio

LEGGI ANCHE: Juventus, Materazzi “punzecchia” Nedved sui social

Calciomercato Juventus, la doppia beffa è servita

I due elementi, in tempi non sospetti, sono stati cercati da Paratici. Soprattutto il primo, che in scadenza, ha attirato le attenzioni di molti club. Un po’ meno Wijnaldum, sul quale, però, la dirigenza bianconera aveva comunque cercato di fare un sondaggio. Le intenzioni del calciatore alla fine hanno fatto la differenza. Si trasferirà in Spagna alla fine della stagione salutando Klopp.

Saltano quindi i due obiettivi. Che in Italia erano cercati anche dall’Inter. Ma la concorrenza spietata dal Barcellona ha avuto la meglio. Il “nuovo” presidente catalano, fresco di rielezioni, ha voluto decisamente dare una sterzata al mercato per festeggiare la sua vittoria. E i due colpi piazzati sono sicuramenti importanti per una squadra che deve ricostruire. Certo, Wijnaldum avrebbe fatto sicuramente comodo alla squadra di Pirlo.