Calciomercato Juventus, follia Donnarumma: rinnovo sempre più lontano

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: il portiere classe ’99 non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan

Calciomercato Juventus Donnarumma / Definire la situazione relativa a Donnarumma un rebus è soltanto un eufemismo. Il portierone classe ’99 non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e come riporta tuttojuve.com, non ci sarebbero ancora passi in avanti sul rinnovo del contratto con il Milan in scadenza quest’estate. L’entourage del calciatore, Mino Raiola, è stato chiaro e lapidario: quadriennale a 10 milioni a stagione. Prendere o lasciare.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, Dybala lascia: asta “inglese” per la Joya

Il “Diavolo” non ha intenzione di lasciare, ma a queste cifre, l’accordo non può essere trovato: Maldini ha più volte ribadito la volontà del Milan di puntare fortemente su un calciatore che di fatto è cresciuto e maturato con la maglia rossonera tatuata sul petto. Squadra della quale in futuro potrà diventare anche capitano, laddove le circostanze lo permetteranno: ma sancire questo “matrimonio” servirà uno sforzo da ambo le parti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport focalizza la propria attenzione proprio su questa situazione, e sulle possibilità, reali o presunti, che dietro tutto questo ci sia lo zampino della Juventus.