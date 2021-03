Calciomercato Juventus, Dybala lascia: asta “inglese” per la Joya

Dybala lascia la Juventus? Calciomercato, dalla Premier League bussano alla porta dei bianconeri per l’attaccante argentino

Juventus Dybala calciomercato / L’avventura di Paulo Dybala alla Juventus “rischia” seriamente di essere giunta al capolinea. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, l’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino del Manchester United e del Tottenham, alla ricerca di una punta di qualità per migliorare il proprio parco attaccanti. L’intesa per il rinnovo della Joya è ancora in alto mare, e il tempo comincia a stringere: il suo contratto scade nell’estate del 2022, e la prossima estate decreterà in maniera decisiva il futuro dell’ex Palermo.

La prima scelta di Dybala, non dimentichiamolo, è ancora la Juve. A Torino si trova bene, e vorrebbe continuare ancora per molti anni la sua esperienza con la maglia bianconera; manca però la cosa più importante, ovvero l’intesa per il prolungamento, e non è un dettaglio da trascurare. Anzi.