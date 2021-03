Calciomercato Juventus, Morata non riscattato? Scelto il nuovo 9

Calciomercato Juventus, se Morata non verrà riscattato, si valutano due piste in particolare. Ecco chi potrebbe essere il prossimo attaccante

Calciomercato Morata Juventus / Dopo un inizio di stagione a dir poco disarmante, Alvaro Morata ha denotato un calo di rendimento nel girone di ritorno piuttosto preoccupante, che ha avuto inevitabilmente delle ripercussioni sul campionato della Juventus. Club bianconero che sta ragionando sul da farsi, anche perché i 45 milioni di euro richiesti dall’Atletico Madrid è una cifra importante alla luce della pandemia che inevitabilmente sta stravolgendo molte cose.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, colpo dall’Atalanta: 40 milioni per il sì

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è scontato che l’ex Canterano venga riscattato, con Paratici che sta cominciando a vagliare una serie di nomi per sostituirlo. Tra questi ci sarebbero Arkadiusz Milik e Gianluca Scamacca, a lungo “corteggiati” le scorse sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juventus, l’attaccante arriva? Le ultime news

Soprattutto l’ex attaccante del Napoli sembrava essere a un passo dall’accasarsi alla Juventus, salvo poi scegliere di accettare la corte del Marsiglia a gennaio, per avere la possibilità di giocare con continuità in vista dell’Europeo. Nel suo contratto, però, sarebbe stata inserita una clausola che gli permetterebbe di liberarsi dal club francese nel caso in cui arrivasse un club con un’offerta da 12 milioni di euro. La Juve ci pensa, ma nel frattempo non molla la pista Scamacca, per il quale i colloqui con il Sassuolo non sono giunti a termine a gennaio: costo dell’operazione 20 milioni di euro.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Dybala: le ipotesi sul suo futuro