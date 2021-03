Calciomercato Juventus, addio Dybala: le ipotesi sul suo futuro

Dybala lascia la Juventus? Calciomercato, le ipotesi sul possibile futuro della Joya, che non ha ancora rinnovato

Calciomercato Juventus Dybala / A tenere banco in casa Juventus è la situazione relativa a Paulo Dybala, il cui rinnovo con la Vecchia Signora tarda ad arrivare. Il contratto dell’argentino scade nell’estate del 2022, e al momento non è stato trovato alcun tipo di accordo per il prolungamento. Sebbene nelle ultime settimane ci siano stati timidi segnali di avvicinamento tra le parti, il futuro della Joya continua a restare un’incognita. A fronte di una richiesta di un quadriennale da 14 milioni di euro a stagione, l’offerta di Paratici non supera quota 10, e la Juve non ha alcuna intenzione di rilanciare.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, arriva Icardi? Maurito rivela tutto

Come rivelato da tuttojuve.com, sono varie le piste che potrebbero aprirsi. La Joya potrebbe convincersi e dunque entrare nell’ordine di idee di accettare la proposta del club bianconero, che comunque al netto della pandemia che sta deturpando i bilanci di tutti i club, è pur sempre un’offerta di tutto rispetto. Oppure accordarsi con un altro club, che però dovrebbe accontentare le richieste economiche della Juve, che valuta il proprio attaccante non meno di 70 milioni. Terza ipotesi, la più deleteria per le casse bianconere: Dybala potrebbe aspettare la naturale scadenza del contratto.