Pinsoglio svela il futuro di Cristiano Ronaldo e della Juventus

Carlo Pinsoglio, storico terzo portiere della Juventus, ha svelato quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Ha parlato del suo rapporto con lui.

«E’ un momento difficile. Dobbiamo risollevarci e migliorare, ma la negatività è troppa». Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, ha mandato un messaggio all’ambiente bianconero dopo il recente periodo negativo. Molto amico di Cristiano Ronaldo, l’estremo difensore ha avuto modo di parlare anche del futuro del portoghese. «Rimane? Non lo so. Spero sinceramente di sì, perché incide molto – spiega a ‘Tuttosport’ –. Beh, ha un anno di contratto! In teoria, se non succede qualcosa di strano… Ma penso e spero che rimanga».

Pinsoglio, idolo dei tifosi bianconeri

Carlo Pinsoglio è il classico terzo portiere che fa impazzire i tifosi. Guascone negli allenamenti e dal forte temperamento in panchina. Il pipelet è cresciuto nella Juventus ed ha legato la sua vita alla Vecchia Signora. Ecco perché il popolo bianconero lo adora e lo guarda con grande simpatia. Poi ha svelato anche alcuni retroscena sul suo rapporto col fuoriclasse: «E’ una persona semplice e simpatica, ridiamo tanto. Parliamo di tutto: in un linguaggio che mischia spagnolo, inglese e italiano. Anche se il suo italiano è molto migliorato. Calci di punizione? In allenamento vanno tutte dentro».