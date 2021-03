Ramsey, addio alla Juventus. Dove va e con che formula

Il West Ham vuole prendere Ramsey alla Juventus. Per farlo, però, ha prospettato ai bianconeri una formula particolare per il trasferimento.

La Juventus, riporta ‘Tuttosport’, potrebbe anche valutare l’opzione della cessione gratuita poiché l’obiettivo è liberarsi di uno stipendio pesante. In caso di richieste economiche, invece, il valore del gallese classe 1990 si aggirerebbe sui 10 milioni di euro. Il suo profilo in terra inglese è vagliato anche da Everton e Tottenham. E’ tuttavia il West Ham il club che si sta facendo avanti con maggiore interesse. Gli Hammers stanno portando avanti ragionamenti sul suo conto. L’opzione potrebbe essere gradita dal giocatore e anche dalla società torinese, che avrebbe aperto alla cessione. Paratici studia quindi la migliore soluzione.

Ramsey, stagione deludente

La sua stagione non è stata affatto importante come Pirlo si aspettava. Niente che i 7 milioni di ingaggio giustifichino. L’investimento è stato sbagliato, errato. Aaron Ramsey a fine stagione sarà ceduto, con la Juventus che spera di ricavare un minimo di plusvalenza. Sì, perché l’ingaggio che gli è stato garantito non lo rende di facile collocazione. Oggi è un surplus in un organico completamente svalutato da Pirlo. Ecco perché l’opzione del West Ham potrebbe rappresentare un’ancora a cui aggrapparsi. Anche a costo di non fare plusvalenza.