Calciomercato Juventus, Ramsey ai saluti: c’è la fila per il gallese

Ramsey lascia la Juventus? Calciomercato, il gallese sempre più lontano dai bianconeri. Alcuni club della Premier League hanno sondato il terreno

Ramsey Juventus calciomercato / Ci sono molte possibilità che l’avventura di Aaron Ramsey con la maglia della Juventus termine alla fine di questa stagione. Come riportato da TMW, infatti, la mezzala gallese è fuori dal progetto tecnico bianconero, e a fronte di un’offerta congrua, potrebbe andar via. Il classe ’90 fa gola a tanti club di Premier, tra i quali Liverpool, Everton, Tottenham e Crystal Palace.

Al momento non è arrivata nessuna offerta concreta, anche perché Paratici continua a valutare la mezzala circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, per un calciatore che ha faticato e non poco ad inserirsi all’interno dello scacchiere tattico della compagine allenata da Andrea Pirlo.