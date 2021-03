Mancini è l’idea della Juventus. Ma bisogna attendere l’Europeo

La Juventus vira con decisione su Roberto Mancini, tecnico della Nazionale italiana che sta facendo esprimere un calcio propositivo e concreto agli azzurri.

La posizione di Andrea Pirlo è sempre più borderline, anche perché alla Juventus hanno iniziato a prendere in considerazione l’ipotesi fallimento. Sportivo, naturalmente. Anche perché non conquistare l’accesso alla Champions League sarebbe un clamoroso punto ad un decennio di grandi successi. Probabilmente mai più replicabile da nessuno. L’ultima idea partorita ai livelli più alti della società bianconera porta direttamente a Roberto Mancini, tecnico della Nazionale. Juventino come da egli stesso ammesso, ha in passato però allenato l’Inter post-Calciopoli. Poco male, perché comunque è un passato ormai remoto.

Mancini e la Nazionale

Roberto Mancini adesso è concentrato sulla Nazionale e sull’Europeo. Si tratterebbe, pertanto, di aspettarlo. Nella migliore delle ipotesi per la metà di luglio qualora l’Italia centrasse la finale. Un affondo con lui, però, va deciso nell’immediato in modo da poter avere il tempo di far incastrare tutte le pedine. La Figc vorrebbe il tempo per trovare un valido sostituto, la Juventus nel caso di un no orientarsi su un altro allenatore. E Pirlo? La sua posizione è delicata nonostante sia stimato da Agnelli, Paratici e Nedved. Ma se cambiasse il management? A quel punto ogni cosa sarebbe possibile e ipotizzabile, nessuna ipotesi andrebbe scartata.