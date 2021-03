Calciomercato Juventus: due colpi “Real” per convincerlo a rimanere

Calciomercato Juventus, due colpi dal Real Madrid per convincere Ronaldo a rimanere. La società prepara le operazioni

La nostalgia del Real Madrid potrebbe convincere Ronaldo, alla fine della stagione, a far rientro in Spagna per riabbracciare i suoi vecchi compagni. La Juventus però, dal proprio canto, non ha intenzione di cedere il portoghese: ha ancora un altro anno di contratto e vuole che CR7 lo rispetti. Pochi i dubbi su questo.

E per evitare che alla fine questa decisione possa essere quella definitiva, secondo il portale todofichajes.com, la società bianconera sarebbe pronta a piazzare il doppio colpo madrileno per convincere Ronaldo a rimanere. Per cercare, l’anno prossimo, di mettere le mani sulla Champions League, obiettivo dichiarato da tempo che, purtroppo, la società piemontese non riesce a conquistare.

