Calciomercato Juventus, idea per il centrocampo dal Siviglia

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere delle pedine in partenza nel corso dell’estate specie in un determinato settore del campo.

Il reparto che infatti pare destinato a subire una vera e propria rivoluzione è quello di centrocampo. Ramsey ha deluso le aspettative e potrebbe far ritorno in Premier League, dove non gli mancano di certo gli estimatori. Bentancur e Rabiot potrebbero essere ceduti nel caso in cui arrivasse una offerta convincente. E in ogni caso si è sentita più del dovuto in questa stagione la mancanza di un vero e proprio playmaker nella Juventus. A differenza degli anni passati nell’economia della stagione pesano anche i pochi gol realizzati dai mediani, solo 9 in tutto.

LEGGI ANCHE –>Juventus, braccio di ferro in arrivo con l’Inter per l’attaccante

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, futuro allenatore: la conferma dalla Rai