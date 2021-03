Calciomercato Juventus, se parte Ronaldo scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, se parte Ronaldo la società bianconera avrebbe individuato il sostituto. Si guarda alla Premier

La Juventus avrebbe deciso su chi puntare qualora Cristiano Ronaldo decidesse di lasciare alla fine della stagione. Lo spiffero è lanciato da Don Balon, che sottolineato come la società bianconera si potrebbe muovere per arrivare a Kane, attaccante del Tottenham e della nazionale inglese. Una trattativa difficile, ma non impossibile. Soprattutto perché la Juventus avrebbe una carta da giocare.

Partiamo dalle cifre, però: gli Spurs hanno fissato il prezzo del cartellino del proprio capitano: 120 milioni di euro. Un segnale, questo, che nemmeno in Inghilterra sono così sicuri di trattenere Kane la prossima stagione. Soprattutto se la squadra di Mourinho non riuscisse a raggiungere la Champions League. Sarebbe una stagione praticamente da buttare che potrebbe spingere il forte attaccante a cambiare aria.

