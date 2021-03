Juventus, la serie A e Dazn: quanto potrebbe costare l’abbonamento

I tifosi della Juventus sono già in fermento per la prossima stagione, quando ci saranno delle importanti novità relative alle partite in tv.

O meglio, per quanto riguarda la trasmissione delle partite di serie A a partire dal prossimo campionato. Perché Dazn, che si è aggiudicata sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva trasmette su piattaforma streaming. Per chi era abituato a sintonizzarsi sul satellite e davanti al teleschermo, con un telecomando in mano, ci saranno sicuramente dei cambiamenti. Per vedere infatti le partite di Dazn è necessario avere una smart tv oppure collegarsi al pc tramite il proprio account.

