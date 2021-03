Juventus, lo Stadium e l’assenza del fattore casa: mancano i tifosi

Juventus, il decimo scudetto consecutivo pronto a saltare nell’anno in cui i tifosi non sono ammessi. Il fattore Stadium

Il fattore Stadium: decisivo non solo per le entrate del club, ma soprattutto per la riuscita negli obiettivi sportivi. Nove scudetti consecutivi, conquistati quasi sempre con il pienone in casa: i tifosi così vicini ai calciatori quasi da trascinarli nei momenti più particolari della stagione. Quando serviva, davvero, qualcuno che potesse aiutarti a tirare fuori gli artigli.

Manca tutto questo. Manca soprattutto alla Juventus che, nell’unico anno in cui i tifosi non hanno diritto d’accesso alle partite, sta vedendo sfumare il decimo scudetto consecutivo. Quello della consacrazione. Perché, la storia, è già stata fatta da un pezzo. Sarebbe stato l’ultimo tassello di un ciclo entusiasmante. Purtroppo, forse, non sarà così.

