Kean alla Juventus, il centravanti azzurro ha fatto la sua scelta. Eccola

Non sono serviti a niente i contatti avuti da Paratici con Mino Raiola per capire se Kean potesse ritornare in Italia, alla Juventus per l’esattezza.

Kean ha ripagato la fiducia del Psg con ben 17 reti in 33 partite. Numeri importanti per un talento finalmente pronto al decollo. La Juventus si è attivata di nuovo con il suo agente Raiola per capire se ci sono margini per un suo ritorno a Torino la prossima estate. Niente da fare, Kean ha espresso la chiara volontà di proseguire la sua avventura nella capitale francese perché sente la grande fiducia dei compagni e del tecnico Pochettino con il quale ha instaurato un grande rapporto. A riferirlo è il portale calciomercato.com.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Dybala alla Continassa: ma il rinnovo? Cosa bolle in pentola