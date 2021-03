Juventus, Paulo Dybala è ritornato alla Continassa. L’obiettivo è essere pronto per il derby e poi si valuterà per bene il futuro.

Juventus, Dybala di ritorno alla Continassa. L’attaccante argentino è pronto a ritornare sul campo dopo il lungo infortunio che gli ha compromesso gran parte della stagione. Tanti interrogativi rimangono però sul suo futuro. Cosa sarà del rinnovo? Intanto si lavora sul campo per la possibilità di riavere la Joya proprio in una sfida cruciale come il derby di Torino e poi, dopo, si valuterà attentamente il suo futuro. Come sappiamo si è parlato a lungo del possibile rinnovo di contratto e delle richieste, reputate decisamente eccessive, del suo entourage. Ma adesso l’obiettivo primario è rendersi disponibile per Pirlo.

Juventus, Dybala alla Continassa: ma il rinnovo? Cosa bolle in pentola

Dybala ha ripreso a lavorare sul campo e già questa è di per se una buona notizia. Troppi infortuni hanno tenuto fuori l’argentino nel corso dell’ultima stagione, Dybala non trova continuità più o meno dalla scorsa stagione, nella scorsa estate: da quel maledetto infortunio contro il Lione. Ora la Joya vuole ritornare protagonista sul campo, non è un caso che quel messaggio di ottimismo lanciato sui social sia un segnalo positivo per il suo rientro. Dybala vuole esserci e voleva farlo anche nei momenti no. Da vero leader insomma. Proprio per questo motivo la dirigenza valuterà attentamente quello che sarà il suo futuro. In questi giorni hanno fatto rumore le parole di Nedved che da un lato rassicura sulla permanenza di Cristiano Ronaldo, dall’altro apre, involontariamente, al mercato per la Joya dicendo che lasceremo parlare il mercato. E presumibilmente se ci saranno offerte importanti non è escluso che Paulo se ne vada ma tutto è ancora da capire.