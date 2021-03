Calciomercato Juventus, mistero Morata: il possibile futuro

Le prossime settimane saranno quelle decisive per decifrare le mosse di calciomercato della Juventus che saranno effettuate in estate.

Alla fine della stagione si tireranno le somme e non è da escludere che ci saranno dei grandi cambiamenti nella rosa bianconera. Che è chiamata ad essere ringiovanita e rinforzata. Brucia molto l’eliminazione dalla Champions League, così come brucia molto il fatto di dover rincorrere l’Inter capolista con poche chance di riuscire ad agguantarla. In ogni caso i giocatori daranno il massimo in questo finale di stagione, consapevoli di giocarsi una fetta del loro futuro. E poi sarà la dirigenza bianconera a prendere le decisioni del caso.

Calciomercato Juventus, Morata verso il rinnovo del prestito

Tra i giocatori in bilico per la prossima stagione c’è anche Alvaro Morata, per il quale – spiega la Gazzetta dello Sport – la Juventus ancora non ha preso una decisione. Il calciatore si trova in prestito oneroso a Torino dall’Atletico Madrid e non ha mai fatto mistero di trovarsi bene in bianconero. Per riscattare Morata servono 45 milioni di euro, una somma che la società bianconera non pare intenzionata a sborsare, tanto più in questo momento economico che vive il calcio. Per questo motivo sembra farsi strada l’ipotesi di un nuovo rinnovo del prestito, con la Juventus pronta a versare una somma che si aggira sui dieci milioni di euro.