Calciomercato Juventus, le quote dei bookmaker su Ronaldo e Dybala

In questo periodo di sosta del campionato è il calciomercato della Juventus l’argomento di maggiore discussione tra i tifosi bianconeri.

Non ci sono dubbi sul fatto che alla fine della stagione in corso la dirigenza bianconera effettuerà le valutazioni del caso per capire quali giocatori faranno parte del progetto tecnico futuro del club. L’eliminazione precoce dalla Champions League pesa come un macigno e lo scudetto è diventato un obiettivo difficile da raggiungere. Per questo motivo in estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nell’organico della Juventus, specie in attacco. E utili indizi per capirne di più sono le quote dei bookmaker.

Calciomercato Juventus, futuro in bilico per Ronaldo e Dybala

Secondo quanto riportano le quote Snai, Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere alla Juventus (1.45) ma non è da escludere nemmeno una sua partenza. Il Real Madrid è la favorita per prenderlo in caso di cessione (3.50) ma non si esclude nemmeno l’ipotesi Psg (5.50). Rimane in piedi anche la pista Manchester United (7.50) mentre le quote si alzano per quanto riguarda altre possibili destinazioni come un ritorno allo Sporting o l’approdo nel campionato americano o del Qatar.

Leggermente più alta la quota della permanenza di Dybala alla Juventus (1.85). L’argentino potrebbe essere nella lista dei partenti, specie se non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022. Psg (4) e Barcellona (5) sono eventualmente le due squadre favorite per accoglierlo, ma in lizza ci sono anche Chelsea e Tottenham, entrambe quotate a 7.50. Più alte le quote di Atletico, Liverpool, Real Madrid e Manchester United.