Sergio Ramos alla Juventus, che bomba che arriva dalla Spagna

Potrebbe essere Sergio Ramos a raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino e non la stella della Juventus a tornare al Real Madrid. Sarebbe tutto clamoroso.

«Vorrei lasciare come penso di meritare, dalla porta principale» ha detto Ramos tempo fa lasciando intravedere la possibilità di chiudere la carriera al ‘Bernabeu’. Come scrive ‘Don Balon’, però, mentre l’incertezza continua a regnare il forte centrale spagnolo potrebbe accettare un’offerta inaspettata proprio della Juventus. E’ questa la bomba che rilanciano dalla Spagna. Quindi potrebbe essere Sergio ad andare da Ronaldo e non viceversa come sembrava invece dovesse essere.

LEGGI ANCHE >>> Torino-Juventus, c’è un’assenza sicura per coronavirus

Sergio Ramos al posto di Chiellini?

La Juventus cerca nuovi leader dello spogliatoio dopo che Chiellini e Buffon lasceranno la Juventus a fine stagione. Per il primo è pronta una brillante carriera da dirigente, per il secondo invece arde ancora il fuoco del campo a 43 anni. Vuole giocare ancora e farlo da numero 1 e non da 12esimo. Ecco perché i bianconeri starebbero facendo il possibile per convincere Ronaldo a rimanere anche dopo il 2022. Magari sfruttando l’arrivo del suo ex compagno. La proposta di Agnelli a Sergio Ramos sarebbe quella di mantenere l’attuale ingaggio con un contratto di tre anni, fino al 2024.