Torino-Juventus, c’è un’assenza sicura per coronavirus

Torino-Juventus sarà caratterizzata per adesso da un sicuro assente. Si tratta del difensore del Torino Nkoulou che è ancora positivo al Coronavirus.

Torino-Juventus sarà uno dei derby più carichi di pathos delle ultime stagioni. Mai era capitato in epoca recente che il Torino lottasse per la salvezza e che la Vecchia Signora avesse bisogno di punti per entrare in Champions. E’ un qualcosa forse senza precedenti che rende al cardiopalmo la sfida all’ombra della Mole. Nicola e Pirlo stanno preparando, per quel che possono considerate le assenze dovute alle Nazionali, i rispettivi schemi da mettere a punto. Sulla partita c’è anche il solito e comune problema del torneo 2020-2021: chi mancherà causa Coronavirus?

Un assente sicuro in Torino-Juventus del prossimo turno

Nicolas Nkoulou è ancora positivo al Covid, e, quasi certamente, salterà il derby Torino-Juventus, in programma sabato alle ore 18:00. Come riportato dai colleghi di “TMW“, il giocatore ha ripreso ad allenarsi a casa sul tapis roulant. Senza un tampone negativo, tuttavia, non può ovviamente fare le visite mediche e rientrare in gruppo. Nkoulou è positivo al Covid dal 28 febbraio ed ancora non riesce a lasciarsi alle spalle questo brutto periodo.