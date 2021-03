Juventus, Arthur nel mirino dei tifosi sui social: cos’è successo

Arthur è stato preso di mira sui social per un suo viaggio, nei giorni lasciati liberi della Juventus, in cui ha raggiunto gli Emirati Arabi dalla Zona Rossa.

Stamattina il Corriere dello Sport ha approfondito quanto fatto da Arthur nei giorni scorsi. La Juventus ha tenuto a precisare che si trattava di giorni liberi in cui i calciatori non sono assolutamente soggetti al club. Ma l’occhio dei social non perdona e nel tritacarne è finito il calciatore brasiliano. Proprio lui, sì, l’autore dell’errore che è costato alla Vecchia Signora la storica sconfitta casalinga contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

Arthur negli Emirati Arabi

Arthur ha trascorso un weekend a Dubai, negli Emirati Arabi, sfruttando anche i giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo alla squadra. Le foto e la storia pubblicate su Instagram raccontano del brasiliano sorridente, ospite dell’amico Saif Ahmad Belhasa nello zoo privato dello sceicco, insieme all’ex calciatore egiziano Zidan. Niente mascherina indossata, peraltro, e sui social si scatena puntuale la polemica. E di fianco a chi lo punzecchia ancora per la palla regalata a Gaich che è costata la sconfitta contro il Benevento, c’è chi sottolinea il rischio di contrarre il Covid ma soprattutto si mette in dubbio la liceità del viaggio. «Ma come fate ad andare a Dubai che noi non possiamo neanche uscire dal nostro comune?!» si interroga qualcuno.