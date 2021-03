Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio: tutti gli scenari

Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe diventare una pedina di scambio per gli obiettivi bianconeri la prossima estate

Il rinnovo non arriva, e secondo alcuni fonte estere, in particolare in questo caso talksport.com, la Juventus potrebbe utilizzare Paulo Dybala come pedina di scambio per il prossimo mercato. Come risaputo il contratto della Joya scade nel 2022, ma al momento non è stata intavolata nessuna trattativa per il rinnovo dello stesso. Ed ecco che prende forma questa nuova ipotesi.

Paratici potrebbe mettere sul piatto il cartellino dell’argentino – che vale 60 milioni – per cercare di prendere qualche elemento che possa essere più funzionale alla squadra. Si parla di Isco del Real Madrid o di Dembelé del Barcellona. Ma sono tanti i movimenti che potrebbero interessare l’argentino. Ormai al centro del prossimo mercato.

