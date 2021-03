Juventus, Arthur a Dubai. La notizia che è già diventata trend topic di Twitter non ha trovato consensi di tanti tifosi: il punto.

Juventus, il caso Arthur è al centro delle polemiche. Su Twitter Paolo Ziliani sottolinea un titolo riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ sottolineando la frase “La Juventus è serena”. Nella didascalia del suo post Twitter insorge scrivendo: “La cosa bella è che la Juventus è serena. Come sempre. Ogni volta che infrange una regola. Serena.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova panchina per la prossima stagione: il piano

Juventus, Arthur a Dubai: scoppia la polemica social

Un post che non è piaciuto ad alcuni supporter bianconeri ma che ha trovato il solito consenso dei detrattori, che accusano la Juventus, come sempre capita dagli anti juventini, di infrangere le regole. Come Carlo che scrive: “Grazie che sono sereni … non pagano praticamente mai o pagano con mega sconto! Sarei sereno anche io”. Insomma ogni volta si trova il pretesto per inveire contro la squadra bianconera, come spesso accade con i tifosi contro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sacrificio in mediana: arriva la plusvalenza

Ancora nessuna reazione di tifosi juventini che sicuramente non apprezzeranno questa volontà di screditare gratuitamente la propria squadra. Ma su Twitter come sui social in generale, c’è sempre chi ama fare questo tipo di provocazione, alle volte anche assai gratuita.