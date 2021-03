Calciomercato Juventus, quest’anno si è inaugurata la rifondazione ma nel prossimo ci sarà rivoluzione: chi rimane e chi se ne va.

Calciomercato Juventus, un grosso interrogativo sul futuro dei bianconeri. Da qui a qualche mese si potrebbe – letteralmente – rivoluzionare l’ambiente. Partendo dai giocatori: tanti potenziali titolari potrebbero salutare a fine stagione. Naturale pensare che tra importanti cessioni arriveranno anche nuovi, importanti, acquisti ma andiamo con ordine. Nella Juventus della prossima stagione rischiano di non esserci più giocatori di quanti si pensano, partendo dall’attacco: il settore che potrebbe essere – letteralmente – rivoluzionato. Dybala è il primo sulla lista e già sul mercato, l’argentino potrebbe essere inserito in uno scambio per permettere un nuovi importante innesto, Morata invece non è sicuro del riscatto e anche lì si potrebbero presentare nuove importanti novità, per quanto concerne CR7 invece, si prosegue con l’anno di contratto ma le sirene spagnole si fanno sentire e solo il fuoriclasse portoghese sarà artefice del suo futuro.

Calciomercato Juventus, chi rimane e chi se ne va: il punto sul futuro

Tanti titolari potrebbero salutare, oltre all’attacco in difesa anche Alex Sandro, Chiellini e Demiral potrebbero non esserci più nella prossima stagione. Il brasiliano è sul mercato, mentre il capitano deve decidere il suo futuro e se continuare ancora un anno o smettere definitivamente, discorso uguale per Buffon che non si aspettava di giocare di più nel corso della stagione. Demiral potrebbe, invece, essere la plusvalenza di mercato, ma ancora da verificare. A centrocampo in dubbio anche Ramsey e Rabiot: entrambi presi a parametro zero potrebbero garantire un tesoretto importante qualora venissero ceduti. Bentancur è in forse, se la Juventus dovesse infatti acquistare qualche profilo importante l’uruguaiano potrebbe essere ceduto. Con tutte queste potenziali cessioni, però, arriveranno anche altri giocatori. In difesa si sogna sempre Emerson Palmieri del Chelsea come laterale.