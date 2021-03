Calciomercato Juventus, ipotesi estero per Gigi Buffon

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere diversi cambiamenti nella rosa bianconera alla conclusione della stagione in corso.

Ci saranno sicuramente nuovi volti, delle cessioni e anche magari l’ipotesi che qualche giocatore possa appendere gli scarpini al chiodo. Se ne sta parlando ad esempio per Chiellini e Buffon, anche se non è da escludere che i due veterani possano continuare a giocare. Quando c’è la voglia e il fisico regge, del resto, perché non continuare? Gigi Buffon ha ormai 43 anni ma vuole essere ancora importante nel mondo del calcio. Al momento però il suo futuro resta un punto interrogativo. Continuerà a giocare, come secondo di lusso, nella Juventus oppure prenderà in ipotesi altre alternative?

